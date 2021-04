La dolorosa confesión de Rio Ferdinand sobre la estadía de David De Gea en United

Río Gavin Harris Ferdinand afirma que la estancia del futbolista David de Geaen el Manchester Unitedpodría terminarse muy pronto. Cabe acotar que David de Gea no participa en el campo de juego desde el 28 de febrero ante el empate de Chelsea 0-0.

David de Gea

En declaraciones ofrecidas al medio británico BT Sport, Río Gavin Harris Ferdinand alegó a la prensa “Tiene dos opciones: Luchar por tu puesto o decir, ya he terminado, me voy a otro lado. Si Dean Henderson termina esta temporada como el número uno, David hará todo lo posible para salir, estoy seguro”.

“Le encanta en el Manchester United, vive y respira este club, lo ha hecho desde que está aquí. Pero no lo veo quedarse y decir, bien Dean Henderson tiene la camiseta, me voy a sentar y esperar, no hay posibilidad, no lo veo, se va a querer ir” terminó diciendo Río Gavin Harris Ferdinand.