La emotiva carta de despedida de Charly García a Maradona

Un día después de su muerte, Charly le envió un mensaje a Diego a través de sus redes sociales. “Carta para el 10”, así tituló el texto dirigido al más querido de los argentinos

Por: Manuel Rodriguez 26 de Noviembre 2020 · 15:53 hs

Charly García es una de las figuras más importantes del rock argentino en las últimas décadas. Aunque no fue un amigo íntimo de Maradona, ambos coincidieron varias veces y en sus encuentros se notaba el cariño, admiración y respeto mutuo que existía.

En 1994, junto a Claudio Gabis escribió y compuso el tema "Maradona Blues", uno de los más famosos dedicados al “Pelusa”. Meses atrás, ante la imposibilidad de verse por la pandemia, el músico decidió enviarle un escrito a Diego para mandarle fuerzas.

Ahora, un día después de su muerte, nuevamente le envió un mensaje a través de sus redes sociales. “Carta para el 10”, así tituló Charly el texto dirigido al más querido de los argentinos, que hoy lloran millones de personas alrededor del mundo.

“Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra, al toque me respondiste: ‘Miré el arco y esquivé patadas’. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos”, se lee en parte del texto.

“Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena… Espérame ahí...Invita la casa”, continúa la carta. Y luego, termina diciendo: “Sabes lo que me dijo (Mick) Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ‘Éste no es el que juega al voley?’. Rock and roll fierita!!!”