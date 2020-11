La esposa de Héctor Herrera, Shantal Mayo celebra el cumpleaños de esta persona igual a ella

La esposa del popular futbolista mexicano Héctor Herrera, Shantal Mayo, se ha puesto a celebrar el cumpleaños de esta persona que es igual a ella.

Por: Jessica Molero 27 de Noviembre 2020 · 00:11 hs

La modelo y esposa del futbolista mexicano Héctor Herrera, Shantal Mayo, ha sorprendido a todos sus seguidores al celebrar el cumpleaños de su madre.

Shantal Mayo, esposa de Héctor Herrera

Héctor Miguel Herrera López es un jugador de futbol mexicano, que se encuentra jugando actualmente como centrocampista del Atlético de Madrid en la primera división de España.

El jugador parece seguir disfrutando y compartiendo con su familia, a pesar de todo el esfuerzo que está realizando por demostrar todas sus habilidades para su equipo.

Pero, su esposa, Shantal Mayo se puso a celebrar el cumpleaños de su madre el mismo día que se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Diego Maradona.

Madre de Shantal Mayo

La celebración de Mayo por el cumpleaños de su madre, causo cierta indignación por no respetar al menos un día del fallecimiento del popular ex futbolista Maradona.

Su publicación no obtuvo muchos like, pero si algunos comentarios negativos al respecto, pero, parece que Shantal Mayo, no prestó atención a las opiniones de sus seguidores.