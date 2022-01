La foto de Leo Messi que confirma una insólita costumbre familiar

El astro argentino compartió una foto tomando mate con sus hijos Mateo, Thiago y Ciro y despertó una serie de teorías conspirativas sobre la familia.

Una vez más las teorías conspirativas sobre la familia Messi salen a la luz en las redes sociales. La primera había sido años atrás, sobre la existencia del hijo menor del clan Messi. Como siempre se los veia a Leo y Antonela acompañados de Mateo y de Thiago pero Ciro no estaba usuarios en redes sociales comenzaron a dudar de la existencia de el pequeño.

Esta vez, el jugador del PSG y de la Selección Argentina quedó envuelto en una nueva teoría y las especulaciones se iniciaron cuando el astro compartió una foto tomando mates en el living de la casa con sus hijos.

Un detalle llamó mucho la atención: la familia Messi siempre está sentada en el piso y nunca sobre en el sillón. "Harry Potter y el misterio de por qué la familia Messi se sienta en el suelo en vez del sillón", bromearon en Twitter.

Las imágenes dan cuenta que no es la primera vez que la familia Messi se retrata desde el piso. En general no usan los sillones y disfrutan de la comodidad de pasar el rato sentados en la alfombra. No es más que una costumbre familiar.