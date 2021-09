La fuerte crítica de la estrella inglesa sobre Lionel Messi en modo cocodrilo

El ex defensor central cuestionó que en el PSG hayan permitido que Lionel Messi se haya tirado al piso para evitar un gol del Manchester City.

Por: Mauro Palacios 29 de Septiembre 2021 · 12:00 hs

Una de las imágenes curiosas de la jornada en la Champions League fue que Lionel Messi se dispusiera tras la barrera del PSG para hacer el famoso “cocodrilo” con el que se busca evitar que la pelota pase por abajo. Secuencia que despertó la indignación del excentral Río Ferdinand.

En el análisis de la fecha que se realizó en el canal BT Sport, el inglés aseguró que el último jugador que debió haberse colocado allí era Lionel Messi.

“No puedes, es irrespetuoso. No lo habría hecho. Si estuviera en el equipo, le diría que no, que yo me acuesto por ti”, apuntó el exdefensor del Manchester United.

“No podría haberle permitido recostarse así. No puedo verlo, se ensucia su vestuario, no es lo que hace Messi. Es uno de los más grandes de la historia, si es que no es el más grande”, complementó Río Ferdinand.

La jugada, puntualmente, terminó sin generar mayor riesgo para la portería del PSG. Y entre sus compañeros de club, verlo a Lionel Messi tirado en la cancha no dejó de sorprender.