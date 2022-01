La influencer Juana Valentina Restrepo hace de las suyas en redes sociales y despierta suspiros.

Por: Redacción Pasión Fútbol 30 de Enero 2022 · 14:29 hs

La hermana de James Rodríguez conquista a todo Colombia con su nueva foto. Juana Valentina Restrepo despertó suspiros al mostrar toda su belleza al sol. La influencer se lució con un plano medio, al aire libre y con el sol dándole en su rostro.

Cabe recordar que Juana Valentina Restrepo se convirtió en mamá en diciembre y conserva su belleza aún despues de haber dado a luz un mes atrás. La mujer está en pareja con Victor Forero Möller. Se conocieron cuando ella tenía 16 años y él 19 y ahora comparten la paternidad juntos.

Foto: Instagram @juanavalentina

Juana Valentina Restrepo y James Rodríguez tienen buena relación desde siempre. Ella acompaña al jugador en las buenas y en las malas. En estos momentos el astro, referente de la Selección de Colombia, aparece en redes sociales una y otra vez expresando su amor al conjunto cafetero en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

"Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma����", redactó el jugador en su cuenta de Instagram y su hermana respondió: "Por eso te admiro tanto!!!!! Eres un teso" y se ganó el cariño de toda Colombia.