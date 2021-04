La hermana de Neymar desata una ola de calor en el PSG con su foto en primer plano

Rafaella le quitó el aliento a todo aquel que se atrevió a mirar su foto enseñando todo en primer plano.

Por: Kaila Tunner 23 de Abril 2021 · 18:59 hs

Rafaella es la hermana de Neymar y, al igual que él, gusta del lujo y de viajar por paradisíacos lugares. Tal es así que siempre se la ve paseando por algún lugar nuevo, presumiendo sus millones y, a decir verdad, no hay quien se pueda resistir a sus postales.

Cada vez que se le presenta la oportunidad, Rafaella saca a relucir sus encantos ¡en las narices del propio Neymar! a veces sin siquiera medir las consecuencias de andar exponiéndose de esa manera.

En esta ocasión, Rafaella le dio a la audiencia lo que le pedían: una foto en primer plano donde deja en evidencia toda su belleza.

Como era de esperarse, las repercusiones no tardaron en llegar, especialmente las que están vinculadas al PSG. Muchos de los compañeros de Neymar ya le andan echando el ojo aunque, por respeto a él, no se han atrevido a dar el gran paso. ¡Al menos no públicamente!

¿Acaso alguno sí le andará mandando mensajes a escondidas?