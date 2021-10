La increíble confesión de Aguirre, pone en duda su continuidad en Rayados

Javier Aguirre se culpa de las tres derrotas al hilo de Rayados y por sus declaraciones, no muestra un convencimiento sobre su continuidad al mando de Monterrey.

20 de Octubre 2021

Luego de sumar su tercera derrota consecutivaen la Liga MX, algo poco común en Rayados, tras ser vencido por Querétaro, el entrenador Javier Aguirre, se entreó como principal responsable de que el equipo no responda en la cancha y dio a entender que los jugadores no le creen ya que no pudo convencer a los suyos.

“No he sabido tocar alguna fibra emocional del jugador, quizá esto de la apatía del partido con León se atribuye a mi persona, no los pude convencer que hay que jugar partidos de 90 minutos. Hoy mismo el rival realmente, ofensivamente, digamos que no sufrimos en demasía en el plano defensivo pero conseguimos un gol de una manera bastante fácil, son errores de desconcentración y básicamente la irregularidad que ha mostrado el equipo es culpa mía, es algo que tengo que definir bien”.

“No podemos dar un partido como el de León en la segunda parte pues hoy no traemos ritmo de partido, muy planos, nos faltó en el último tercio ser un poco más agresivos con la pelota, regalamos centros, no tuvimos ideas claras. No le puedo reprochar nada en cuanto al esfuerzo y la actitud, peleó hasta el 90 y tantos, pero sí un descuido defensivo nos costó los tres puntos, merecido o no estamos en un problema”.

Aguirre no se justifica, no pretende decir que este mal momento se da por la falta de trabajo con el plantel completo y confía en poder encarrilar la situación para no perder más lugares en la clasificación general. “Para mí sería muy fácil escudarme en ellos y decirles que en un plantel de 20 jugadores no hemos estado un día juntos y decir que la Jornada 1 jugamos sin siete. Pero no es momento para ello, no soy así, este es un plantel muy rico, muy basto, con calidad, y estamos en un momento complicado”.