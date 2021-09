La influencer Daniella Chávez pide que le saquen los tres puntos a Argentina y ataca duramente al país y a su gente

En su cuenta de Twitter, Daniella Chávez criticó a la Selección Argentina por abandonar el campo de juego ante Brasil y pegó duro al país y a su gente.

La modelo e influencer Daniella Chávez no es solamente la chilena con más seguidores en Instagram sino que además es la que más opina de fútbol. Y en general lo hace con bastante criterio ya que le interesa mucho el tema y es además propietaria de un club de Chile, el Club Deportivo Rancagua, de la tercera división de ese país.

También es partidaria fanática de O´Higgins de Chile y de América en México, por lo que no hay dudas que el fútbol es una de sus grandes pasiones.

Con más de 14.5 millones de seguidores en Instagram y con más de 1.6 millones en Twitter, Daniella Chávez es sin dudas la más grande influencer de su país y una de las más importantes de América.

Y en este caso dejó su opinión no solamente sobre qué debería fallar la Conmebol y la FIFA tras el escándalo de Brasil y Argentina, sino que también salió a pegarle a "los argentinos".

"Aquí veremos nuevamente la mafia de la @CONMEBOL y @fifacom_es.

Argentina por negarse a jugar y abandonar la cancha debe ser castigado y no con 3 puntos! Pero la mafia no permitirá que Messi no jugué su último mundial! Una vergüenza lo de @CONMEBOL", comentó Daniella Chávez en su activa cuenta de Twitter.

Allí también opina de su selección, La Roja, que viene realizando una pésima campaña en las eliminatorias y que en la octava posición solamente supera a Bolivia y a Venezuela, quedando por el momento muy lejos del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo Daniella Chávez pareció conforme con el pobre empate conseguido por la Selección de Chile y apuesta a ganarle a Colombia en Barranquilla en la próxima fecha.

Pero su odio contra Argentina no se quedó en el fútbol sino que fue más allá y le pegó duro a los "argentinos".

"Me agrada la actitud de lo argentinos, un país que se les cae a pedazos, economía en el suelo, sin estabilidad y así y todo se creen los mejores! A algunos les falta esa personalidad y tener el verso y el cuento de los argentinos, solo sus almohadas saben lo que sufren!", comentó irónicamente en su cuenta de Twitter Daniella Chávez, quedando expuesta a una catarata de reacciones por el odio hacia otro país y su gente.

Muchos de los comentarios simplemente le indicaron que la dejarían de seguir, otros se preguntaron la razón de tanto odio y algunos fueron muy críticos con ella.

La discusión lamentablemente derivó en temas políticos y no faltó quien la tratara de "traidora" debido a que Chile fue independizado por San Martín.

Mientras tanto, Daniella Chávez se sigue mostrando semi desnuda (o desnuda) para promociononar su cuenta de la red privada OF, en la cual por una cuota mensual, sus fans pueden acceder a contenidos de alto contenidos erótico.

