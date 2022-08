La mejor foto de Karol G que consigue acalorar a James Rodríguez

La cantante deslumbró al jugador con el poder de sus curvas cafeteras.

Por: Redacción Pasión Fútbol 22 de agosto 2022 · 21:53 hs

Karol G sabe muy bien de qué manera erizar a James Rodríguez con sus fotografías. Hace tiempo que se viene comentando sobre la buena onda que tienen James Rodríguez y Karol G en las redes sociales, allí donde millones de personas son testigos de los intercambios de likes que mantienen en sus fotografías.

En más de una oportunidad, ha quedado en evidencia lo mucho que le encanta al jugador del Al Rayyan ver a la cantante colombiana enseñando sus encantos.

Atento a todo lo que se andaba comentando sobre lo que James Rodríguez hacía en las fotos de Karol G, al verla enseñando de más, el jugador no escatimó al darle like, como prueba de lo mucho que le ha gustado verla posar de esa manera.

El jugador siempre anda pendiente de lo que la creadora de Bichota anda haciendo en sus redes sociales. Al seguirla, no se pierde ninguna de sus interacciones y aunque en la gran mayoría siempre atina a no darle like, en más de una oportunidad ¡se le ha escapado!

Los rumores de que andan juntos vienen hace meses, pero lo cierto es que ambos tienen muy buena relación y se cree que es pura amistad nada más.

De la manera que sea, no hay dudas de que James Rodríguez se deslumbró al ver las curvas colombianas de Karol G.