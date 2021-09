La promesa argentina que apodan "Chicharito" por Javier Hernández

El joven argentino, hijo de ex jugador, actualmente se desempeña en Banfield de Argentina, uno de sus apodos es "Chicharito" por Javier Hernández.

Por: Mauro Palacios 28 de Septiembre 2021 · 08:59 hs

Sin ser el mejor delantero de la historia de México con mucha crítica que nace desde su mismo país, la trayectoria de Javier Hernández es digna de admirar y su camino lo alojó entre los mejores en su puesto, llegó a las escuadras más importantes en base a características puntuales y virtudes sumamente potenciadas, como la actitud y el deseo de mejorar.

En Argentina hay un caso de superación, muy similar y es el caso de Juan Manuel Cruz, hijo de Julio "El Jardinero" Cruz , un atacante que en su etapa profesional en los años 90 la rompió en Banfield, River Plate , Feyernoord, Inter de Milán y la Selección argentina, consiguió 14 títulos oficiales en toda su carrera, quien reveló que comparte apodo con el actual futbolista de Los Angeles Galaxy en una entrevista con TNT Sports.

"Me acostumbré a que me digan el Jardinerito o el hijo de. También hay otros apodos que me están empezando a decir, como el Bomber, que en italiano significa goleador. Así siempre me dijo mi padre. Mis amigos me dicen 'Chicharito' también porque una vez fuimos a cenar con unos amigos de mi papá y estaba Juan Fernando Quintero. Yo justo había subido a Primera y estaba con el pelo corto, entonces me parecía a Chicharito Hernández, el delantero mexicano. Me vio y me dijo 'sos igual a Chicharito'", explicó Juan Manuel.

La campaña de Juan Manuel "Chicharito" Cruz, el delantero de Banfield, en la Liga Profesional Argentina, lleva cinco goles en 12 partidos (de los cuales en seis fue titular). Esos números son sumamente prometedores para un joven de 22 años.