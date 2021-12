La prueba de que al hijo de Shakira y Piqué no le gustan los deportes pero sí lo artístico

La cantante colombiana presumió a su hijo MIlan en redes sociales con quien comparte los mimso gustos musicales.

Por: Redacción Pasión Fútbol 19 de Diciembre 2021 · 11:29 hs

Jairo Martínez, ex mánager de Shakira, ya lo había anticipado en una entrevista que concendió a "Suelta la Sopa", ciclo de Telemundo. Allí el íntimo amigo de la familia Piqué le confesó a los espectadores que Milan, el hijo que la pareja tuvo en el año 2013 y Sasha nacido en 2015 compartían más pasiones con su mamá que con su papá.

Los hijos de la pareja que lleva más de diez años juntos parecen interesarse más por el camino artístico como la cantante colombiana que por el deportivo como el jugador del Barcelona.

Y ahora quedó confirmado cuando Shakira compartió en sus redes sociales el primer concierto de su hijo de 8 años a quien se lo puede ver tocando el piano con un violinista que lo acompaña.

Foto: Instagram @shakira

Para ver el concierto completo haz clic aquí. "Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela, quien nos dejó el mejor regalo, el respeto y la devoción por el trabajo propio. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros", escribió Shakira junto al video del concierto virtual.

En este video Milan interpreta "Night of the Tarantella", "The can can" y "Spanish Caballero". Pero esto no es todo. Shakira también dio cuenta que Milan pasa mucho tiempo con ella en el estudio y que el menor se interesa mucho en la parte de producción musical.