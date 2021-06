La reacción de Sergi Roberto al pillar a Coral Simanovich enseñando sus encantos

El jugador del Barcelona descubrió a su esposa haciéndolo frente a la cámara y su reacción sorprendió a todos.

Por: Gigi Wolverg 01 de Junio 2021 · 19:09 hs

Coral Simanovich se salió con la suya y ahora no hay quien le pueda quitar los ojos de encima. La modelo sacó a relucir sus encantos frente a la cámara y, como era de esperarse, las repercusiones no tardaron en llegar.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Sergi Roberto deleitó a la audiencia con atractivas postales en las que dejó al descubierto todo eso con lo que supo enamorar al jugador.

Al verla posar de esa manera, Sergi Roberto no se pudo quedar de brazos cruzados y sorprendipo a todos con su reacción. Sin dudarlo, no solo fue el primero en darle like a la postal ¡sino que también la comentó para marcar territorio!

Con emojis, Sergi Roberto dejó en claro que le encantó ver a Coral Simanovich posando de esa manera y, de paso, se puso firme ante los admiradores de su esposa que se pasaron en halagos.