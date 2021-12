La reacción del hijo de Gallardo al ver a su papá anunciar su continuidad en River

Matías Gallardo compartió en redes sociales un emotivo video que conmovió al fútbol argentino.

Por: Redacción Pasión Fútbol 08 de Diciembre 2021 · 18:22 hs

Este miércoles 8 de diciembre Marcelo Gallardo brindó una sorpresiva conferencia de prensa en River Camp y anunció su decisión de continuar siendo entrenador de River Plate. Las reacciones sobre su continuidad no tardaron en llegar no solo de hinchas Millonarios, dirigentes, jugadores y ex jugadores del club. También del medios internacionales y seguidores del fútbol.

Pero el broche de oro emotivo se lo dio el hijo de Marcelo, Matías Gallardo. Mientras su papá confirmaba que se quedaba en el club de Núñez, el joven compartió a sus historias de Instagram un video que conmovió a los hinchas.

"Nada mejor que casa" escribió el hijo de Gallardo sobre las imágenes que fueron captadas por las cámaras de televisión en el partido que se disputó en el Monumental frente a Racing.

Foto: Instagram @matigalla_

Allí Matías, junto a su hermanito Benjamín, corrió con el pequeño en brazos a abrazarse con su papá. Santino también se sumó al abrazo grupal. Una noche emotiva que vieron en vivo y en directo miles de hinchas Millonarios pero que ahora nuevamente se están viralizando.

Cuando Gallardo confirmó su continuidad, cerca de 100 hinchas que se dieron cita en el River Camp, al rayo del sol, festejaron como si fuese un gol de River en el Monumental, con gritos y bocinazos. Sin lugar a dudas, la decisión del "Muñeco", dio mucho que hablar.