La respuesta de Ole Gunnar Solskjaer ante las críticas por empate entre United y Leeds

Los Reds crearon la mayoría de las ofensivas en Elland Road, pero aun así no pudieron romper con el cerrojo rival y tuvieron que acceder con un punto que extendió su racha triunfadora como visitante en la Premier League a 24 partidos.

Ole Gunnar Solskjaer

Una vez concluido el partido contra el club de Marcelo Bielsa, el DT noruego expresó su opinión al respecto.

“Ante un resultado sorpresivo indicó que no hay garantías en el fútbol, eso está seguro. Creo que jugamos bien. Creo que jugamos realmente bien, especialmente en la segunda mitad. Creo que dominamos el partido. En realidad no regalamos ninguna ocasión en contra, sencillamente la suerte no estuvo de nuestro lado en la segunda mitad, en los momentos decisivos. Tuvimos algunas ocasiones decentes, pero lamentablemente no pudimos aprovecharlas”

“Creo que fuimos excelentes hasta el último cuarto de cancha. Hasta ahí llegó el buen juego, no tomamos buenas decisiones en el último momento. La segunda mitad se jugó en su mitad de cancha. Fue difícil crear grandes espacios. Creo que tuvimos una buena ocasión con Bruno y Dan, los dos tuvieron ocasiones. Ellos defendieron bien”.