La revelación de Xavi que compromete a Koeman en Barcelona

El estratega del Al-Sadd de Qatar aseguró cuál sería su ideal para un futuro como entrenador y esto sacude al mundo Barcelona y en especial a Ronald Koeman.

Por: Mauro Palacios 22 de Octubre 2021 · 08:59 hs

No es el mejor presente para el FC Barcelona, ya que atraviesa periodos tormentosos con una profunda renovación del plantel, que incluyó la salida de Lionel Messi, y la incertidumbre por el entrenador, a comienzos de temporada, la dirigencia comandada por Joan Laporta llegó a pensar en Xavi Hernández para reemplazar a Ronald Koeman y el histórico jugador del club dio una otra muestra de afecto porque calificó como un “sueño” entrenar al primer equipo en un futuro.

En una entrevista concedida para 20 Minutos, el técnico que ha ganado seis títulos con Al-Sadd de Qatar se mostró cauto sobre su futuro cercano. “Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí”.

Por otro lado, se refirió a esta nueva faceta desde el otro lado de la línea de cal. “Durante mi tiempo en el FC Barcelona y con la selección, siempre traté de poner mi granito de arena para ayudar y mejorar a otros jugadores, y esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador. Ya lo hice como capitán, pero ahora como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales y saber que estoy aportando mi granito de arena”.