La verdadera razón por la cual se fue Pol Fernández de Boca Juniors

Pol Fernández regresó a Cruz Azul, y desde el país azteca contó su propia versión acerca de lo que había sucedido en el Boca.

Pol Fernández

Como recordaremos, en los dos primeros partidos de Boca en la Copa Liga Profesional empezaron a crear alarmas entre sus seguidores, todos se preguntaban el verdadero motivo por el cual el argentino no jugaba.

Fue debido a la presión de sus seguidores que el mismo club confirmó a través de un comunicado que el futbolista ya no volvería a jugar.

¿La verdadera razón? Pol Fernández estaba “prestado”, su contrato acababa el 31 de diciembre del pasado 2020, sin embargo, él tenía una opción a compra de siete millones de dólares.

El representante del jugador, su propio padre, confirmó el pasado 10 de noviembre lo siguiente: “Por el momento, no vamos a seguir, no vamos a firmar la renovación. Él tiene que volver a Cruz Azul, esperaremos a que pase este tiempo”.

Pol Fernández

Poco después, el mismísimo Boca Juniors expresó en su comunicado lo siguiente:

"Si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución. Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente. Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020".