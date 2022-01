Las 3 fotos de Sarah Kohan que más erizaron a Chicharito Hernández

La modelo australiana generó una enorme repercusión al filtrar una foto después de darle bien duro a su entrenamiento.

Por: Gigi Wolverg 28 de Enero 2022 · 17:39 hs

Sarah Kohan andan haciendo de las suyas frente a millones de seguidores, muchos de los cuales comparte con Chicharito Hernández.

Desde que la modelo australiana se separó del jugador, ella se anda mostrando más suelta que de costumbre ¡y le andan lloviendo las propuestas! No solo creció su popularidad entre las marcas, sino que además hay más de uno haciéndole llegar propuestas para salir.

Aunque aún ella no ha presentado a nadie oficialmente, muchos de los seguidores creen que no descarta volver a apostar al amor. Por el momento, anda centrada en criar a sus hijos Noah y Nala...¡Pero también se hace tiempo para conquistar con su modelaje!

En 3 oportunidades, Sarah Kohan compartió fotografías en su cuenta de Instagram donde no hay quien le pueda quitar los ojos de encima.

En especial Chicharito Hernández, a quien sus propios seguidores le hicieron llegar esta picante postal de su ex esposa. Al parecer, por más que él la siga, a veces intenta no verle todas las historias para no quedar en evidencia que aún sigue bastante pendiente de ella.