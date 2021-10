Las duras palabras de Koeman sobre los incidentes en su salida del Camp Nou

El entrenador del FC Barcelona se refirió a los ataques que sufrió en su auto, en una zona liberada, cuando se retiraba del estadio tras caer en el Clásico ante el Real Madrid.

Ronald Koeman, el entrenador Culé, se mantiene firme en su cargo y esta mañana habló en la previa de la visita al Rayo Vallecano por la fecha 11 de la Liga española, que se juega entre semana.

"Ya soy mayorcito y quiero disfrutar en el sitio donde quiero estar. Sé que dependo de lo resultados, pero quiero disfrutar: ocho años, un año o tres meses", afirmó Koeman, quien aseguró que, cuando ya no disfrute en el Barcelona, se irá solo.

"Es una ventaja conocer la casa y ser exjugador del club también ayuda, aunque al final te piden lo mismo. También depende de dónde has estado y, como persona, hay que tener carácter. Con viento en contra es fácil marcharse, pero no soy alguien así. Yo afronto las cosas".

"Es un problema social, no creo haya solución a lo que pasó. Es gente con problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. El ambiente en el campo fue todo el contrario, incluso con 0-2. Parece que solo ha sido conmigo, pero jugadores con sus familias han pasado lo mismo. Incluso Carles Puyol. Pero hay que buscar una fórmula para salir del campo y que no se repita".