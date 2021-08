Las mujeres del Barcelona lloran la despedida de Antonela Roccuzzo

La salida de Lionel Messi del Barcelona impactó en todas las mujeres de los futbolistas, quienes ya andan llorando la partida de Antonela Roccuzzo.

Por: Gigi Wolverg 06 de Agosto 2021 · 14:41 hs

Lionel Messi no renovó el contrato con el Barcelona y eso supone no solo que ahora tendrá que buscar un nuevo equipo donde jugar, sino que además se deberá mudar con toda su familia a un nuevo sitio.

La casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el Barcelona vio nacer y crecer a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. La partida del jugador del club supone un baldazo de agua fría para ellos, así como también para todos los amigos que se hicieron a lo largo de su vida.

Elena Galera, esposa de Sergio Busquets, fue una de las primeras en anunciar lo triste que se siente por la despedida de Antonela Roccuzzo de Barcelona. A su mensaje se le sumaron Melissa Jiménez (Marc Bartra), Romarey Ventura (Jordi Alba), Raquel Mauri (Ivan Rakitic), Sofía Balbi (Luis Suárez) y Pilar Rubio (Sergio Ramos). Con todas ellas, el fútbol las supo unir y ellas forjaron una amistad a pesar de que muchas ahora están distanciadas por las carreras de sus esposos.

"Amiga no sabes la falta que me vas hacer, pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Os queremos mucho familia. Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa", expresó Elena Galera en una publicación que no para de conmover a todos los que la leyeron.

Aún es incierto el destino de Lionel Messi, pero de lo que no hay dudas es que su partida del club dejará un vacío enorme no solo en los hinchas, sino que también en las familias de todos los jugadores.