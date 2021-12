¿Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo esperan su segundo hijo?

Una foto sugiere que el jugador del Inter de Milán de 24 años y la influencer están esperando un hermanito/a para Nina.

Por: Redacción Pasión Fútbol 13 de Diciembre 2021 · 19:00 hs

Lautaro Martínez está dejando al Inter de Milán en la punta de la liga italiana. El ex Racing Club de Avellaneda metió un doblete en el partido frente a Cagliari correspondiente a la fecha 17 del torneo local.

Para celebrar la goleada 4-0 en Milán medios partidarios del eequipo y la prensa local publicó fotos del delantero de 24 años con la camiseta del Inter. Pero un usuario generó una tremenda confusión al compartir una imagen de Lautaro Martínez festejando un gol con un dedo en la boca.

Aquella foto es vieja y hace referencia a cuando su pareja, Agustina Gandolfo, estaba embarazada de Nina. Con aquel festejo el jugador de la Selección argentina confirmaba su mejor gol, la llegada de su primera hija.

La foto dio mucho que hablar hace algunos meses atrás y sigue dando que hablar ahora porque la mendocina recibió muchas consultas sobre si estaba o no embarazada.

Sin pelos en la lengua la estudiante de nutrición en Milán enfrentó los rumores de embarazo y usó su cuenta de Instagram para bromear sobre la situación: "Parece que Nina va a tener un hermanito y yo no me enteré".

Foto: Instagram @agus.gandolfo

No se diga más. Es un no rotundo. La foto es una postal vieja que hizo confundir a usuarios en redes sociales pero tranquilos familiares del Toro que ya está todo aclarado.