Linda Raff revela el orgullo que siente Papu Gómez de ser argentino

La mujer del jugador del Sevilla escrachó al centrocampista en redes sociales y causó una revolución.

Por: Redacción Pasión Fútbol 13 de Enero 2022 · 14:18 hs

Alejandro “Papu” Gómez es un jugador argentino que actualmente forma parte del plantel del Sevilla y de la Selección Argentina. El centrocampista y su esposa Linda Raff están desde hace años instalados en Europa donde formaron su familia -tienen tres hijos en común Coti, Milo y Bautista- pero nunca se olvidan de sus raíces.

El amor del Papu Gómez por la Albiceleste quedó registrado en una foto que le tomó su mujer, la arquitecta Linda Raff. Ella lo quiso escrachar por ir vestido por las calles del Viejo Continente con ojotas y medias, en plena temporada de invierno en el hemisferio norte y los usuarios hicieron otra observación.

Lo que más llamó la atención fueron las ojotas del jugador del Sevilla y no por el look urbano sino porque la banda de la sandalia es nada más y nada menos que la bandera argentina. El Papu Gómez lleva a la Albiceleste no solo en corazón sino también en la ropa.

Foto: Instagram @linda.raff

Sin dudas Papu Gómez es 100% argentino. El futbolista atraviesa un buen presente profesional no solo en el Sevilla sino además en la Selección de su país a la cual fue convocado para defender la camiseta Albiceleste.