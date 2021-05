¿Lionel Messi deja el Barcelona y se va con Luis Suárez? La foto que encendió los rumores

Lionel Messi y Luis Suárez están cada vez más cerca de vestir la misma camiseta.

Por: Gigi Wolverg 13 de Mayo 2021 · 17:06 hs

¿Acaso Lionel Messi anda con ganas de volver a compartir la misma camiseta con su amigo Luis Suárez? Los rumores corren a viva voz y una foto la que desencadenó una ola de especulaciones.

Cuando Luis Suárez fue dejado de lado en el Barcelona, el primero en salir a defenderlo fue el mismísimo Lionel Messi.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", fueron las palabras que La Pulga le dedicó a su amigo en una sentida publicación de Instagram.

Mientras Messi sigue en el Barcelona, planeando cuál será su próximo paso, Suárez sigue haciendo de las suyas en el Atlético de Madrid. Y bastó una foto para que los fanáticos de ambos enloquecieran...¿Volverán a vestir los mismos colores?

Las esposas de los jugadores se reencontraron y, lejos de mantener todo en secreto, salieron a compartirlo en sus respectivas cuentas. Al parecer, ambas andan con ganas de volver a compartir tiempo juntas ¡al igual que Lionel Messi y Luis Suárez!

La publicación de Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi despertó la ilusión de que ellas estén haciendo de las suyas para que sus maridos vuelvan a jugar juntos y ellas, claro está, puedan disfrutarse mutuamente sin la distancia que ahora las separa.