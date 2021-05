¿Lionel Messi se cansó de Antonela Roccuzzo? La foto que lo mandó al frente

Lionel Messi no pudo ocultarlo y su cara lo dijo todo. ¿Ya no se banca a Antonela Roccuzzo?

Por: Gigi Wolverg 31 de Mayo 2021 · 17:01 hs

Antonela Roccuzzo está en boca de todos, justo después de haber compartido una dulce publicación junto a Lionel Messi. En las imágenes se nota que ella está por demás contenta, muy sonriente disfrutando de pasar tiempo con el jugador del Barcelona pero...¿Y él?

A través de las imágenes que la propia Antonela Roccuzzo compartió, se puede ver a Lionel Messi muy serio, sin siquiera esforzarse por regalarle a su esposa una sonrisa.

Sus millones de seguidores no tardaron en notar esto y salieron a comentar sobre qué le anda pasando a Leo...¿Acaso se cansó de Antonela Roccuzzo?

Con muchas especulaciones dando vueltas, el hecho de que él haya ignorado, al menos por ahora, la publicación de su esposa no ha hecho más que potenciar los rumores de que no anda del todo cómodo. Eso, sumado a sus no sonrisas ha resultado el combo para que se opine de todo.

De la manera que sea, Antonela Roccuzzo se puso la 10 regalándole un corazón al jugador y, de paso, tiernas postales a los seguidores de Lionel Messi.