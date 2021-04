Lo hizo de nuevo: Wanda Nara se excede en sus retoques y es duramente criticada

Wanda Nara generalmente es fuertemente criticada por las constantes fotografías que suele compartir en las redes sociales. Pero lo que más llamó la atención en esta ocasión fue el brutal exceso de photoshop que le dio a una de sus partes del cuerpo.

Por: Jessica Molero 26 de Abril 2021 · 21:32 hs

Wanda Nara lo volvió a hacer y en esta ocasión compartió una impresionante imagen en su cuenta de Instagram que llamó poderosamente la atención y es que una de sus piernas fue exageradamente transformada que no pudo pasar desapercibida.

Wanda Nara

Y es que aprovechando el encierro a raíz de la pandemia para evitar la expansión de contagios de coronavirus, Wanda Narano pierde la oportunidad para presumir sus cómodo pero también extravagantes looks de entre casa. Esta vez no fue la excepción.

A través de su perfil de Instagra, donde ya cuenta con más de siete millones y medio de admiradores, Wanda Nara posteó su mejor de look de fin de semana y acumuló miles de likes. En la imagen se observa a la modelo argentina semi sentada, con una camisa atada a la cintura, pero lo que más llamo la atención fue el exagerado photoshop que Wanda le dio a sus piernas.

“Viernes en pantuflas” escribió la esposa de Mauro Icardi junto a la selfie que subió a las redes. La lluvia de comentarios no faltaron por parte de sus seguidores una vez que la vieran, alegando lo exagerado y fea que se ven sus piernas.

Algunos de los mensajes que se pueden leer entre las de sus admiradores “Qué le pasó en la pierna?, Edita bien las fotos, jajaja malísima la edición, la alfombra es un zigzag, Photoshop, muy flaca esa pierna, Sos tan linda tal cual sos.