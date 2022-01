Majooh Barbeito enciende las redes con una foto junto a Lucas Ocampos

La mujer del jugador argentino hizo erizar a todos los fanáticos del Sevilla.

Por: Redacción Pasión Fútbol 04 de Enero 2022 · 14:29 hs

Una vez más Majooh Barbeito hace de las suyas en redes sociales y saca a relucir toda su belleza fruto de su entrenamiento con una postal en Instagram. La mujer de Lucas Ocampos posó junto al jugador del Sevilla con una paradisíaca playa de fondo.

La mujer es influencer del mundo "fitness" y dueña de una escultural figura. Con su belleza erizó la piel a todos los hinchas fanáticos del club que milita actualmente su marido y padre de sus hijas.

Foto: Instagram @majoohbarbeito

"No hay nada mejor que desearte. Eres como el sol caliente, yo soy Marte. No hay nada más bello que intentarlo mil veces…somos un desastre pero es cierto, nos queremos. Si pasas por mi lado, aún se congela el tiempo. ¿Quién me iba a decir a mí que todo esto existiría? Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas", escribió Majooh Barbeito junto a las postales que compartió.

Majooh Barbeito cuenta con 150 mil seguidores en Instagram y cada vez que actualiza el contenido con su belleza despierta cientos de suspiros y comentarios en redes sociales.