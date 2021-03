Marcelo Gallardo tras el empate en el Superclásico “Fue un partido de poca claridad”

Marcelo Gallardo mostró su inconformidad con el juego de River ante el partido contra Boca Juniors, jugada que finalizó 1-1 en la Bombonera, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Por: Jessica Molero 16 de Marzo 2021 · 00:15 hs

“Me parece justo porque hubo acciones para los dos equipos en el campo de juego. No me pareció un partido bueno ni uno con lucidez a la hora de jugar. Fue un partido de poca claridad, chato tal vez”, expresó Gallardoal terminar el partido.

En cuanto a la formación que prefirió el DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo de colocar a tres centrales en la cancha, comentó “La primera media hora tuvimos la intención de controlar la pelota y el terreno. Al partido le hubiese venido mejor la presencia de Edwin Cardona, hubiésemos medido fuerzas de manera diferente. A ellos les dio la posibilidad de poner un central más y no encontramos espacios arriba. No pensé que Boca iba a poner tres centrales, veía a Cardona jugando o con un delantero arriba y Carlos Tevez retrasado”. Comentó Gallardo.

En relación a la expulsión del futbolista Milton Casco lateral izquierdo del club, Marcelo expresó “Es el segundo partido que nos pasa exactamente lo mismo. Teniendo supremacía de hombres teníamos la chance de atacar, pero no lo hicimos y con la expulsión se emparejó”.

“Buscábamos juego asociado, control de pelota, lo tuvimos al principio y después no tuvimos profundidad, nos faltó profundidad, buenas maniobras de ataque, no hay mucho más análisis por hacer” expresó el dirigente riverplatense.

“No me conforma no perder. No me quedo contento con no perder. Otras veces merecimos más. Hoy no hicimos más como para ganarlo, pero también el rival juega. Y el rival te respeta, al poner una línea de 5 y cederte la pelota es por algo”. Concluyó diciendo el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo “El Muñeco”.