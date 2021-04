Marcelo Gallardo y la dura crítica que le hizo a River Plate tras enfrentar a Fluminense

Marcelo Gallardo se ha dado a conocer gracias a su nivel de experiencia, y es que, el muñeco es uno de los entrenadores más respetados y exitosos que ha pasado por el club, y esto lo certifican sus cuatro campeonatos nacionales y siete internacionales.

Marcelo Gallardo

Tras el enfrentamiento y empate 1-1 de River Plate con Fluminense, en su conferencia, Marcelo Gallardo, como siempre dejó muy en claro sus pensamientos, a pesar que no estuvo muy de acuerdo con la actitud de sus jugadores por dejarse igualar por el equipo rival.

“Así y todo nosotros tuvimos la posibilidad de jugar siempre basándonos en lo que es lo nuestro, el protagonismo del juego. Arrancamos bien, ganando y después si no lo pudimos sostener es porque tuvimos la idea de ir por el segundo gol y nosotros concedimos el espacio para que nos empataran el partido".

"Nos faltó algo, más allá del control que tuvimos con un rival que nos respetó. Nos faltó chispa para generar situaciones de gol, no pudimos concretar. No me parece mal el resultado porque fue ante un grande de Brasil y de visitante",