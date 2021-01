Marcos Llorente relata los entrenamientos "salvajes" del Cholo Simeone

El argentino Diego Pablo Simeone recientemente fue elegido por la FIFA como el mejor entrenador de la última década, algo que demuestra esta campaña al formar un equipo casi invencible en LaLiga de España, pues acumula 15 victorias en 18 partidos y una sola derrota

Por: Manuel Rodriguez 26 de Enero 2021 · 16:58 hs

El Atlético de Madrid vive una temporada de ensueño en LaLiga de España, pues a mitad del torneo son líderes absolutos. Tienen siete puntos de ventaja sobre Real Madrid (segundos) y un partido menos, por lo que esa diferencia puede llegar a diez. En 18 encuentros solo han encajado ocho goles, algo que habla muiy bien de su férrea defensa.

Marcos Llorente es la bujía en el mediocampo del Atlético

En la campaña solo tienen una derrota, ante Real Madrid en la décimo tercera jornada. Después de ese partido, el Atlético acumula siete triunfos de forma consecutiva. Además, su delantero Luis Suárez es el máximo goleador del campeonato con 12 tantos, igualado con el marroquí Youssef En-Nesyri, del Sevilla.

Una de las claves de ese éxito es el entrenamiento al que somete su técnico, Diego Pablo Simeone, a toda la plantilla. Al menos así lo dejó saber Marcos Llorente, mediocampista titular del Atlético. El volante español vive el mejor momento de su carrera y se lo atribuye al esfuerzo físico que realiza partido a partido.

Llorente ofreció una entrevista a Ibai Llanos, reconocido streamer de la plataforma Twitch. En ella reveló la intensidad que pide en cada entrenamiento el preparador físico Óscar Ortega del Río. “Muy duro. Yo no creía que fuese tan duro hasta que me metí dos semanas en Los Ángeles de San Rafael y flipé”, acotó el español.

Atlético de Madrid marchá cómodo con 7 puntos de ventaja sobre Real Madrid

“Las primeras dos semanas no se me olvidarán nunca. Fue una salvajada y eso que a mí me gusta entrenar, pero fue una salvajada. Cuando me iba a casa no lo insultaba. Cuando nos gritaba mientras corríamos, ahí obviamente sí, pero no yo, todos. Del primero al último y el que diga que no, miente. A mí me encanta entrenar, pero el tío te lleva al límite, límite, límite”, relató.

Además de LaLiga, el Atlético jugará el 23 de febrero el partido de ida de los Octavo de Final de Champions League. En esa fase enfrentarán al Chelsea inglés, que esta semana despidió a su técnico Frank Lampard por acumular cinco derrotas en los últimos ocho partidos. El nuevo entrenador es Thomas Tuchel, quien acaba de llevar al PSG a la final de la Champions, en la temporada pasada.