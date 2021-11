Martín Lazarte, un trotamundos, hizo debutar a Luis Suarez y desea llevar a Chile al Mundial de Qatar

Llegó a la selección de Chile en reemplazo del colombiano Reinaldo Rueda, tiene 60 años y cuando ya daban por terminada sus chances, resurgió y va por más.

Por: Mauro Palacios 16 de Noviembre 2021 · 10:49 hs

Martín Lasarte ha tenido experiencias trabajando fuera de su país desde su etapa como jugador, cuando luego de consagrarse campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Nacional, pasó al Deportivo La Coruña. Sin embargo, fue como entrenador cuando Lasarte comenzó a demostrar una gran versatilidad para desempeñarse en destinos diversos.

Tras dirigir a Rampla, estuvo al mando de Rentistas y lo llevó por primera vez a disputar una copa internacional. Bella Vista en Uruguay, pasó a entrenar a Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde hizo una buena campaña sacándolo del fondo de la tabla en su primera experiencia en el exterior como entrenador. }

Luego llegó a River Plate de Uruguay, donde fue campeón de la Segunda División, y más adelante, en 2005, pasó a Nacional, el equipo de sus amores y donde había brillado como jugador. Allí levantó por primera vez el título de la Primera División uruguaya y a ese trofeo le siguió otro de forma consecutiva. Por esa época se dio el lujo de hacer debutar y disfrutar de los goles de un joven Luis Suárez.

“Hacía todo bien. No necesitaba que le fabricaran mucho. Bastaba con darle una pelota mas o menos ahí, se sacaba a un tipo de arriba o a dos e iba para adentro. Tuvo la mala fortuna en el inicio de su titularidad de no poder convertir algún gol bastante claro que le quedó en los primeros partidos. Pero ahí se veía su personalidad. Hubo mucho grito, mucha sensación negativa para con el producto de la casa. Sin embargo, estaba preparado hasta que metió el primero, y después otro y otro. Fuimos campeones y se fue. Así es el fútbol”, comentó Lasarte sobre Luis Suárez.

De allí, Lasarte pasó al fútbol colombiano donde dirigió a Millonarios en 2007, para retornar a Uruguay en 2008 al ponerse al frente de Danubio. En 2009 volvió a España pero esta vez como entrenador y comandó a Real Sociedad en segunda división. El uruguayo logró ser campeón de la categoría y conseguir el ascenso, así como asegurarse la permanencia en la temporada siguiente en La Liga. En Real Sociedad también contó con una futura estrella que daba sus primeros pasos, Antoine Griezmann.

En 2012, Lasarte dirigió por primera vez en tierras chilenas cuando se hizo cargo de Universidad Católica, donde fue subcampeón chileno y llegó a semifinales de la Copa Sudamericana. En 2014 cruzó de vereda y pasó a Universidad de Chile y allí sí logró el título local con un rendimiento récord del 86% de los puntos en su primera temporada. En la segunda, no logró repetir el éxito en liga pero si levantó la Copa Chile y la Supercopa de Chile.

En 2016 volvió a Nacional para consagrarse nuevamente campeón uruguayo y además sumarle un título del Torneo Intermedio al año siguiente. Tras terminar su vínculo con el Tricolor, dirigió a Al-Ahly de Egipto, donde terminó con más de 70% de efectividad entre todos sus partidos y fue campeón de la Primera División de ese país.

Tiene un sueño, como todos, el de ser el entrenador de la selección de su país. “Está claro que a cualquier entrenador le gustaría representar a su país, así como a cualquier jugador. Claro que me encantaría, pero no me quita el sueño. Siento que todavía estoy en una etapa muy linda de mi vida como para que, si algún día ocurre eso en el futuro, sería fantástico".

El presente de Lazarte y este grupo marca que por el marco de la Fecha 14 de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022, se enfrentan Chile y Ecuador, dos selecciones que están separadas por solamente cuatro puntos. Los de Gustavo Alfaro son terceros, con 20 unidades, mientras que La Roja ocupa la cuarta plaza con 16.