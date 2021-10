Martino ya le puso el ojo para futura convocatoria

El zaguero de Santos, Omar Campos, ha sido indiscutible titular, pese a que hace unos meses todavía ayudaba a su papá en el trabajo, hermosa historia para conocer.

Por: Mauro Palacios 25 de Octubre 2021 · 10:43 hs

Uno de los jóvenes de la cantera de Santos con más futuro en la actualidad es el lateral izquierdo, Omar Campos, quien a sus 19 años tuvo que ayudar a su papá a repartir comida en la plataforma de Uber Eats para aprender algunos valores y de paso formar un carácter que lo llevará a sobrevivir solo, lejos de su familia a temprana edad.

Oriundo de Tepito, el zaguero está en la mira del entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, aunque su primera llamado tendrá que esperar, pues para el amistoso del próximo miércoles ante Ecuador el Tata pensó en él, pero finalmente decidió aguardar para convocarlo.

Aún así, es uno de las joyas de Santos, que lo acaba de firmar hasta el 2025, tras debutar en Primera División apenas en enero pasado, luego de llegar a Torreón cuando todavía era casi un niño, según relata su padre, Omar Campos, en entrevista con el medio mexicano Mediotiempo.

Él vive en la casa club (de Santos) y yo siempre le dije que se dedicara a jugar y a estudiar y que yo me dedicaba a trabajar, aunque fuera complicado comprar boletos de avión, comprarle zapatos, porque me pedía zapatos caros”, relató el padre del futbolista. “Pero cuando venía (a CDMX) yo lo ponía trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo al Uber a repartir comida. Él se bajaba por los pedidos y a entregarlos”.

Durante el primer semestre del 2020, cuando la Liga MX tuvo un receso obligado por la pandemia y jugaba con la Sub 20 lagunera, el joven defensa ayudó a su papá a repartir pedidos, pues no tenía caso que permaneciera en Torreón durante la pausa.

“Ya ahorita ya no me ayuda porque no vaya a pasar algo, pero cuando estaba en la Sub15 o Sub17, en la pandemia cuando estaba fuerte, me iba a trabajar y se iba conmigo, para que viera el esfuerzo que hace uno”.

“Fue complicado para mí y mi esposa dejarlo ir con solo 13 años, pero creo que optamos bien porque él ya se quería regresar en los primeros días. Pisó Torreón y me hablaba que se quería regresar y siempre le dije que no, que se quedara porque él se quiso ir, pero sí fue difícil separarnos de él”.

“Me hablaba llorando que se quería regresar, pero siempre le dije que se quedara aunque por dentro quería que estuviera con nosotros”. Su papá recordó que el irse de casa con esa edad le sirvió para formar carácter y poder tener una mentalidad fuerte para pelear por un lugar en el primer equipo de Santos con 19 años de edad.