Mauricio Pochettino desató una fuerte respuesta sobre los tiempos del PSG

El entrenador del Paris Saint Germain reflexionó sobre lo difícil y bello que es manejar un plantel como el que tiene, remarcó que la presión existe, y dejó en claro que su proyecto necesita tiempo.

Por: Mauro Palacios 19 de Noviembre 2021 · 11:04 hs

Manejar a un plantel con tantas estrellas como las tiene el Paris Saint-Germain no es fácil y así lo dejó en claro Mauricio Pochettino. El argentino reflexionó sobre las dificultades que representa la presión de estar a cargo del equipo y desató una frase polémica. "Si no nos dan tiempo para desarrollar nuestra idea, bueno... lástima".

En una entrevista con L'Equipe, Pochettino analizó distintos aspectos sobre el club al que llegó en enero de 2021. Uno de ellos fue el de la presión que representa manejar a semejante plantel. "Es un gran desafío. No es una tortura. Tenemos el coraje y también la humildad de saber que si queremos triunfar, tendremos que adaptarnos".

Eso sí, el tiempo es clave para todo proceso y así lo dejó en claro. "También necesitamos algo de tiempo, que muchas veces no existe en el fútbol. Si no nos lo dan para desarrollar nuestra idea del PSG bueno... lástima. No seremos los primeros ni los últimos. Pero estamos felices de aportar nuestro conocimiento".

"Gestionamos personas con emociones. El comportamiento de todos no es una línea plana. Es una sucesión de altibajos, uno está contento, el otro está lesionado, uno está jugando, el otro no... Creo que lo más importante es intentar equilibrar los estados de ánimo, los estados de forma".

"No debemos olvidar que en nuestras manos tenemos a los mejores jugadores del mundo, pero también a sus familias, sus círculos mediáticos, sus seguidores... No es fácil. Hay que encontrar el equilibrio y eso también se aplica a los jugadores".

Pochettino incluso le dedicó unas palabras al famoso "entorno" de los jugadores, "El entorno a menudo hace que el jugador crea que solo tiene derechos y no obligaciones. Cuando el equilibrio no es correcto, ahí es donde comienza a torcerse".