Michael Owen “Me decepcionó el equipo que eligió Ole Gunnar Solskjaer”

Ole Gunnar Solskjaer pensó caudalosamente en la competencia deportiva contra la Roma por la Europa League y protegió a Edinson Cavani y Paul Pogna, pero eso no fue excusa para que lo bombardearan de fuertes críticas.

Ole Gunnar Solskjaer

Grandes exfiguras del Manchester Unitedcomo Paul Scholes y Michael Owen quienes cuestionaron con dureza el conjunto que puso en cancha para enfrentar al Leeds United Football.

Paul Scholes fue uno de los exfutbolista que reprochó de manera radical la decisión tomada por el DT Ole Gunnar Solskjaer de no tomar como titulares a Paul Pogba ni a Edinson Cavani a inicios del juego e insistió al mismo tiempo que debería haber hecho lo mejor para imponerse al Leeds.

“Me sorprendió que Pogba no comenzar el juego, me sorprendió que Cavani no comenzara el juego” comentó Paul Scholes de manera decepcionante agregando a sus palabras “Me da la impresión de que está un poco feliz con ese empate”.

“Tienes que ir a estos lugares y ganar partidos. Deberían intentar llevar al Manchester City hasta el final. Todo el camino y lo más lejos que puedan ahora para presionarlos” afirmó el exfutbolista.