Miguel Herrera siente que es muy probable que fracase en Tigres

Así es muy difícil, sabiendo que el campeón es solamente uno, el "Piojo" comparó las exigencias en el equipo universitario con lo que vivía en las Águilas, donde siempre pesaba la mochila de los títulos como única opción.

Por: Mauro Palacios 30 de Noviembre 2021 · 09:22 hs

Miguel Herrera, entrenador de Tigres, se pone una mochila innecesaria al reconocer que si no gana el título será un fracaso, ya que se encuentra en una institución que así lo exige, algo similar a lo que sucede en el América. Sabiendo que el campeón es solamente uno, es un mensaje poco positivo para un plantel que deja todo y si no es campeón, debería sentir orgullo por todo lo que entregaron y no sentir que es un fracaso.

Otro de los temas, mucho más interesantes, es la explicación para que sepamos como logró convencer a una plantilla que se había acostumbrado al estilo de Ricardo Ferretti.

"Son equipos que exigen eso, que tienen un plantel tan vasto y con presupuestos muy altos y si no eres campeón es un fracaso; buscar el título siempre es preponderante, tienes la exigencia de dar resultados", comentó en entrevista en el programa La Última Palabra.

"Fue un cambio de técnico, de planteamiento del equipo, pero fue el equipo que más goles hizo, la cuarta mejor defensiva, entonces no hay irregularidad, hay un cambio de sistema".

"Dejaron una vara muy alta, Ricardo hizo un trabajo extraordinario e igualarlo no va a ser fácil. Quien llegue a Tigres siempre va a tener esa vara hasta que la pase alguien, dejó un equipo completo pero que siguen funcionando, mostrando actitud. Hubo un cambio de fisonomía y los muchachos se han adaptado".

Un discurso muy particular con un pensamiento que lo lleva a creer que es muy probable que pueda fracasar, ya que hay otros tres equipos que van por lo mismo y es factible que pueda quedar en el camino en busca del logro apuntado.