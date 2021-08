Miss BumBum busca consolar a Lionel Messi con su fotos, tras que lo "echaran a la fuerza" del Barcelona

Miss BumBum es la mayor fanática de Lionel Messi y busca consolar al jugador, tras asegurar que lo "echaron a la fuerza" del Barcelona.

Por: Gigi Wolverg 11 de Agosto 2021 · 12:45 hs

Miss BumBum compartió una letal carta sobre la salida de Lionel Messi, en la que aseguró que él fue "echado por la fuerza" del Barcelona. Para consolarlo, tiene fotos de sobra.

Suzy Cortez no solo ganó fama por sus encantos como Miss BumBum, sino que más aún por haberse declarado fanática de Lionel Messi. Es tal su admiración por el jugador que hasta se ha animado a hacerse un tatuaje con el rostro de él en una zona muy bien escondida.

Las reiteradas publicaciones dedicadas a Lionel Messi han hecho reaccionar a Antonela Roccuzzo, quien se encargó de bloquear a Miss BumBum del usuario del jugador para evitar que él se tentara y le diera like.

Sin embargo, Miss BumBum redobló la apuesta y no solo ha cambiado su usuario, sino que también se creó una nueva cuenta ¡y ya ha comenzado a seguir a Lionel Messi! Allí fue donde posó luciendo la camiseta del Barcelona por última vez y vaya que ha logrado hacer sudar al jugador.

Con la llegada de Lionel Messi al PSG, no tardará mucho tiempo en que las redes sociales se llenen de fotos de Suzy Cortez enfundada en la camiseta que el jugador lucirá en el club francés. Es por tal motivo que la última foto con la del Barcelona tiene ese tinte especial que hace que no pare de recibir likes en su perfil.

Si bien Antonela Roccuzzo aún no la ha bloqueado, Miss BumBum está siendo bastante cuidadosa con el nivel de exposición que maneja en sus fotografías. Ella no quiere que Lionel Messi la bloquee, por lo que anda midiéndose a la hora de posar pero, de todas formas, vaya repercusiones que anda generando a la vista de todos.

Una contundente carta en su cuenta, revela todo lo que ella sintió al enterarse que su máximo ídolo se fue del Barcelona sin siquiera ser despedido como corresponde. Sus palabras son por demás contundentes, en las que dejó en claro que no importa a dónde vaya Lionel Messi, ella siempre lo apoyará...¡Y hasta se animará a consolarlo con sus fotografías!

La carta que publicó Miss BumBum sobre la salida del Lionel Messi el Barcelona

He estado siguiendo todo esto desde 2005/2006 y tengo a Messi como mi mayor ídolo en el deporte, para mí es imposible no llorar. Nunca imaginé que esta hermosa historia terminaría con él siendo echado por la fuerza de FC Barcelona que ama tanto y sin despedida de la altura. Quiero que Bartomeu y los demás implicados sean expulsados de Cataluña por este crimen cometido contra nosotros "los culés" en todo el mundo. Soy del Barça desde niña, no dejaré de serlo, pero acompañaré al mejor jugador de la historia allá donde juegue y me pondré su camiseta. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos en nuestro querido "Camp Nou". ¡Visca el Barça! Visca Catalonia y Visca Messi.