Museo del Fútbol Mundial de la FIFA ya tiene nuevo embajador

El uruguayo Diego Forlán tendrá un nuevo papel dentro del fútbol mundial

Por: Gerardo Romero 14 de Julio 2021 · 12:58 hs

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán se ha consagrado como uno de los mayores jugadores latinoamericanos de los últimos años, no sólo por haber jugado en algunos de los equipos más grandes del continente y de Europa, sino también por los logros obtenidos durante su carrera.

Ante esta situación, el internacional uruguayo se ha convertido en el nuevo embajador internacional del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, lo que le permitirá realizar actividades para incentivar el deporte “rey” en todo el mundo.

El ganador del Balón de Oro en la Copa del Mundo Sudáfrica 2012 expresó sentirse bastante orgulloso de poder tener este nuevo rol dentro del fútbol.

“Estoy muy emocionado e ilusionado con esta nueva misión. Ya hemos empezado a desarrollar ideas maravillosas. Están surgiendo proyectos nuevos, importantes y fascinantes, y estoy deseando empezar a trabajar en ellos” expresó.

“Asumir la responsabilidad de representar la herencia y la cultura del fútbol es algo muy relevante, algo con lo que me siento completamente identificado. Y poder utilizar mi voz para hacer llegar el Museo de la FIFA a un público más amplio me entusiasma y me emociona muchísimo. Es un rol nuevo y fascinante para mí”, comenta Forlán.

Con este nuevo rol, el uruguayo tendrá que “salvaguardar y celebrar la rica herencia y cultura del fútbol en el ámbito global”, según se especifica en el comunicado de la FIFA.

“Parte de mi misión consistirá en entrevistar en exclusiva a otras Leyendas de la FIFA para hablar de sus recuerdos futbolísticos más preciados. Partiendo de esta idea, también estamos trabajando en el desarrollo de formatos de exposición totalmente novedosos para los aficionados al fútbol de todo el planeta”, destacó el jugador.

Durante su carrera como futbolista, Forlán formó parte de importantes clubes como Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Peñarol, además de ganar títulos como la Copa América, la Premier, la Liga Europea, la Supercopa o la extinta Copa Intertoto.