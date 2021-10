Naymar tratado como un mocoso mimado

El brasileño está en el ojo de la tormenta, todas las críticas caen sobre él tras el primer descalabro del PSG en la Ligue 1 esta temporada.

Por: Mauro Palacios 04 de Octubre 2021 · 13:57 hs

Pese a que el PSG ha dominado desde el inicio la Ligue 1 y va con buen paso en la Champions League, cualquier error será duramente criticado y más si eres un jugador tan determinante, como Neymar, quien luego de la caída ante el Rennes ha recibido múltiples ataques.

Los fanáticos, ex jugadores e incluso hasta sus compañeros, como Kylian Mbappé, han lanzado algunas críticas contra Neymar, y es que pese a que él ha sido uno de los pilares del PSG desde hace unos años, hoy no van a perdonarle cualquier cosa. Así lo hizo Edouard Cissé, ex 10 del cuadro parisino.

En entrevista con el diario Le parisen, Cissé criticó fuertemente a Neymar, "En París le dieron las llaves y le dejaron hacer lo que quisiera. En un momento se perdió. Es un gran jugador, nada que decir, pero se ha convertido en un mocoso mimado. Ya no juega como antes", confesó Edouard Cissé.

Cissé considera que en el FC Barcelona jugaba más limpio, encaraba más y solía ser determinante, aunque normalmente jugaba para pasarle el balón a Lionel Messi, algo que sin duda lo marcó. Llegó al PSG, es una de las estrellas del club, pero últimamente no tiene rumbo definido. "En el Barca tenía un esquema. Tenía un juego más limpio, aunque regateaba más. Su trabajo era romper la defensa, marcar la diferencia y pasar el balón al ‘general’ Messi. Lo hizo tan bien que se convirtió en su 'alter ego", sentenció Edouard Cissé.