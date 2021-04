Neymar Santos dejó claro su renovación “Me siento como en casa aquí”

Las negociaciones con el jugador brasileño Neymar da Silva Santos Júnior, para renovar el contrato con Paris Saint-Germainhasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo, así lo reseña la prensa francesa. Por ello, desde España, anunciaron que Neymar había pausado las conversaciones ante un posible regreso al Barcelona junto a su compañero Lionel Messi.

Neymar

Sin embargo, toda esta información quedó desechada, según el mismo Neymar da Silva Santos Júnior quien lo expresó públicamente. Recordemos que Neymar Santos fue una de las principales protagonista del PSG en la clasificación a las semifinales de la Champiosn League ante Bayer Múnich, por lo que encargó el mismo Neymar de desmentir todos los comentarios respecto a su destino.

“Me quedo en el París Saint-Germain. Mi renovación ya no está en cuestión. Me siento muy cómodo y estoy como en casa aquí. Me siento más feliz que antes”. Expresó en declaraciones ofrecidas Neymar da Silva Santos Júnior para una entrevista con ESPN Brasil, luego de recibir el trofeo como Mejor Jugador del Partido en el Parque de los Príncipes”.