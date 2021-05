Neymar estalló y contó su verdad tras que Nike rompiera su millonario contrato con él

Neymar sorprendió a sus seguidores al revelarles su verdad, tras que Nike rompiera el millonario contrato comercial que los unía.

Por: Gigi Wolverg 28 de Mayo 2021 · 16:09 hs

Nike decidió romper su contrato con Neymar, luego de que él se negara a colaborar en una investigación de una denuncia de agresión sexual.

Tras conocerse los motivos detrás de la ruptura del millonario contato comercial, Neymar rompió el silencio y contó su verdad. A través de una publicación de Instagram, no se calló nada y contó con detalles cómo se fueron dando los sucesos con la marca internacional.

La publicación completa que Neymar hizo en su cuenta de Instagram:

Los hechos se pueden distorsionar porque la gente los ve desde diferentes ángulos. No podemos negar que la vida es así. ¡Es parte de eso! Incluso entiendo cuando alguien critica mi conducta, mi forma de jugar y de vivir la vida. ¡Somos diferentes!

Realmente no entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación comercial respaldada por documentos. Las palabras escritas no se pueden modificar. Son muy claros.

¡No dejan ninguna duda!

Desde que tenía 13 años, cuando firmé mi primer contrato, siempre me advirtieron: ¡No hables de tus contratos! ¡Los contratos son confidenciales! Contrariamente a esta regla y afirmo que mi contrato fue rescindido porque no contribuí de buena fe a una investigación, esto es absurdo, mentiroso. Una vez más se me advierte que no puedo comentar en público.

¡Indignado obedeceré!

Pero la historia de WSL es muy clara. En 2016 parece que ya sabían de este evento. ¡Yo no sabía! En 2017 viajé de nuevo a USA para una campaña publicitaria, con las mismas personas, no se dijo nada, ¡nada cambió! En 2017, 2018, 2019 realizamos viajes, campañas, innumerables sesiones de grabación. Y no me dijeron nada. Un asunto de tanta seriedad y no hicieron nada. ¿Quiénes son los verdaderos responsables?

No tuve la oportunidad de defenderme. No se me dio la oportunidad de saber quién era esta persona ofendida. Ni siquiera la conozco. Nunca he tenido una relación. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar, de conocer las verdaderas razones de su dolor. Esa persona, una empleada, no estaba protegida. Yo, un atleta patrocinado, no estaba protegido. ¿Hasta cuándo?

Ironía del destino, seguirá estampada en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Esa es la vida!

Me mantengo firme y fuerte, creyendo que el tiempo, siempre este tiempo cruel, traerá las verdaderas respuestas. ¡Fe en Dios!