Ni Antonela Roccuzzo se lo esperaba: Lali Espósito agregó a Lio Messi a "mejores amigos" y pidió perdón

La cantante pop argentina se pasó de la raya haciendo de las sullas en redes sociales y después se arrepintió.

Por: Redacción Pasión Fútbol 10 de Febrero 2022 · 11:44 hs

Lali Espósito hace de las suyas en redes sociales mientras se pasea por los ciclos televisivos de España donde se la tercera temporada de Sky Rojo ocupa minutos de aire. En este contexto la actriz reveló este miércoles, en El Hormiguero, un insólito episodio que ni Antonela Roccuzzo se lo esperaba, pues involucra a su marido, Lionel Messi.

La cantante pop argentina reveló a miles y miles de espectadores que agregó al jugador del PSG a "Mejores Amigos" en Instagram. Sin embargo Lali se pasó de la raya con su contenido y eso la llevó a arrepentirse de lo que había hecho.



"Yo tengo 'mejores amigos' porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga '¿Qué le pasa a esta loca?', porque estoy un poco loca en la vida", contó la cantante y siguió: "Subí una cosa bizarra, graciosa de mi vida, jodiendo con un amigo y de pronto veo que lo había visto Leo Messi", remató la intérprete de "Diva".

"Me dio un poco de cosa que Lio vea mi cara social, ahí con mis amigos, gritando. No iba en pedo, pero parece que voy en pedo todo el rato", concluyó entre risas y aprovechó para mandarle al futbolista un contundente mensaje al aire: "Te juro que no soy así todo el rato, te quiero".

Como si esto fuera poco Lali Espósito le pidió al crack argentino que no la dejara de seguir. ¿Qué opinará de todo esto Antonela Roccuzzo?. Por el momento nadie de la familia Messi dio declaraciones al respecto.