Noelia Pons, la mujer de Darío Benedetto, se roba todas las miradas en Argentina

El delantero argentino se aseguró un lugar en Boca Juniors y regresó a su país natal con su familia. Ella despertó suspiros en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Por: Redacción Pasión Fútbol 20 de Enero 2022 · 14:49 hs

A sus 31 años Darío "Pipa" Benedetto se convirtió en jugador de Boca Juniors. Eso significó un movimiento a nivel familiar muy importante. El delantero estaba instalado con su mujer y sus hijos en España donde defendía la camiseta de Elche y tras aceptar esta propuesta en el conjunto Xeneize todos debieron volar a Argentina.

Esta mañana al arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo proveniente desde Madrid algunos periodistas interceptaron a Benedetto. Pero quien se robó todas las miradas y despertó suspiros fue su mujer, Noelia Pons.

Como ella ya había adelantado en redes sociales está viviendo unos días muy emotivos porque le costó despedirse de Alicante aunque estaba feliz de volver a vivir en Argentina. En este contexto Pons compartió un profundo posteo en redes sociales.

"Hoy lo único que quiero decir es GRACIAS. A todas las personas que conocí en Alicante, que me hicieron sentir como en casa y me trataron bien. A todas las personas que me esperan en Argentina y están felices de volver a estar más cerca. A todas las personas, incluso las que no me conocen, que se tomaron un minuto de su vida para escribirme, preguntarme cómo estoy, cómo me siento con este nuevo cambio", comenzó su relato en su cuenta de Instagram.

"A todas las personas que me conocen tanto pero tanto que se preocupan por mi porque saben los momentos difíciles que pasé. A mi familia, a mis amigas, al amor de mi vida que siempre me da alegrías. Y como siempre al universo o lo que sea que me dio siempre mucho más de lo que me atreví a soñar", concluyó.