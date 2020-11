"Nunca se disculpó": increíble reacción del portero inglés de 'la Mano de Dios'

Peter Shilton escribió un artículo para Daily Mail este jueves y admitió que su vida siempre ha estado muy vinculada a Maradona, aunque no de la forma en que le hubiese gustado

Por: Manuel Rodriguez 26 de Noviembre 2020 · 16:31 hs

La “Mano de Dios��� fue el principio del fin para Inglaterra en la Copa del mundo México ’86. Maradona anotó el primero de los dos goles que sellaron el pase de Argentina a las semifinales del torneo. Hoy, 24 años después, algunos jugadores ingleses no han superado esa derrota y uno de ellos es el portero Peter Shilton.

El inglés escribió un artículo para Daily Mail este jueves. "Mi vida siempre ha estado muy vinculada a Maradona, aunque no de la forma en que me hubiese gustado. Pero estoy muy triste por conocer la noticia de su muerte. Fue el mejor jugador contra el que jamás me enfrenté", comenzó Shilton.

Allí, recordó aquella polémica jugada. "Saltó contra mí en un balón colgado y como sabía que no podría llegar con su cabeza, le dio un puñetazo para mandarla al fondo de la red. Una falta clara. Trampa. Mientras corría a celebrarlo miró atrás un par de veces a ver qué hacía el árbitro porque sabía lo que había hecho”.

“Todo el mundo lo sabía menos el equipo arbitral. Eso nos sacó del partido y, poco después, le permitimos hacer una carrera para marcar el segundo. Sin el primero, no habría habido segundo", dijo el exportero de Inglaterra.

Todo iba bien, hasta que dejó caer una dura crítica sobre Diego. "Son tonterías, pero me molestan desde hace años, tampoco voy a mentir ahora. No me gusta que nunca se disculpó, nunca llegó a admitir que hizo trampa, ni pidió perdón. Me parece que era un tipo muy grande, pero alguien que nunca mostró deportividad".