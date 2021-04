Ole Gunnar Solskjær confiesa que Edinson Cavani ya decidió irse a Sudamérica

Edinson Cavani últimamente ha estado siendo bastante presionado por Boca Juniors, y tal parece que el ‘Matador’ ha quedado atrapado entre la espada y la pared, y es que su mismo padre ha revelado que el uruguayo quiere volver a estar en su tierra natal.

Edinson Cavani

En Manchester United, Edinson Cavani se ha estado desenvolviendo con bastante facilidad, pues, ya ha anotado más de 10 goles en 30 partidos, algo que lo convierte automáticamente en una estrella, pues, en cada partido, Cavani es protagonista.

De acuerdo a fuentes cercanas, Edinson Cavani ya está empezando a cansarse de la presión que tiene en la Premier League, siendo Boca Juniors una excelente opción para escapar.

"Todavía estamos en el mismo barco con Edinson en el sentido de que aún no ha decidido su futuro. No me ha dicho que quiere irse, pero estoy muy consciente de que puede que regrese a Sudamérica con el año difícil que ha tenido. Si esa es su decisión lo entenderé, pero él conoce mi punto de vista y sabe que me encantaría verlo jugar frente a los fanáticos del Manchester United en Old Trafford". Palabras de Ole Gunnar Solskjær.