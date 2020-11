Oriana Sabatini al mejor estilo de Blade

La modelo y actriz argentina sorprendió a sus seguidores vestida con un conjunto toda de negro, ¿Será a cazar vampiros como en la popular película?

Por: Rebeca González 19 de Noviembre 2020 · 13:36 hs

Para quienes hayan visto la popular saga del cazador de vampiros, protagonizada por el actor Wesley Snipes, podrán reconocer el parecido entre el atuendo del popular personaje y el de la modelo, actriz y cantante argentina de 24 años, Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini

Y es que la personalidad de internet supo cómo sorprender a sus seguidores al publicar un set de fotos donde el negro fue el color clave de todo este fabuloso atuendo, que, siguiendo la referencia de la cultura pop también podría ser sacado de otra película popular de los 90's, The Matrix.

Si Sabatini haya querido rendir un tributo o no, no se puede asegurar, pero su look, compuesto por una chaqueta larga de cuerina, shorts del mismo material, un top cuello de tortuga, medias y combinado con unas botas estilo militar altas, dio de qué hablar.

Los lentes de sol del mismo color tampoco pudieron faltar en esta ocasión, en la que Sabatini decidió recorgerse el pelo dejar que su atuendo, dejando ver que no tiene miedo de coquetear con el estilo cyberpunk, que indudablemente le luce y resalta su ya evidente belleza.

La pareja del futbolista argentino Paulo Dybala, no pudieron dejar de comentar lo bien que lució en este look, que fácilmente podría ser tomado como un cosplay, un guiño a esas películas de culto noventeras, pero que sin duda les dio su propio toque personal.