Oriana Sabatini subió un video ensangrentada y asustó a Paulo Dybala

La novia del jugador de la Juventus sufrió un accidente mientras entrenaba en Miami.

Por: Redacción Pasión Fútbol 08 de Febrero 2022 · 16:30 hs

Oriana Sabatini entrena muy duro para luego sacar a relucir su belleza. Lo demuestra día a día en sus redes sociales. En sus historias la cantante pop argentina demuestra cómo lo ejercita en su casa, en el jardín, en Argentina, en Miami, en Europa. No hay excusas para no hacer la rutina de entrenamiento.

Cuando está en Argentina comparte gimnasio con su mamá, Catherine Fulop y cuando está en Turín usa el gimnasio que tiene en la casa en la que vive con el jugador de la Juventus y está siempre acompañada por su perra Kaia y su perro Bowen.

Pero esta vez su rutina de entrenamiento revolucionó las redes sociales. Pues Oriana Sabatini reveló que sufrió un accidente mientras entrenaba y se mostró con la cara ensangrentada. Las imágenes asustaron a Paulo Dybala y a sus padres, Cathy Fulop y Ova Sabatini.

Después pudieron ver que la artista en realidad se estaba riendo por lo que le restó gravedad al asunto. "Siempre triunfando yo", escribió la influencer en una historia de Instagram luego de haberse dado un duro golpe.

Foto: Instagram @orianasabatini

La lesión mientras entrenaba se trató solo de un susto. Para restarle aún más dramatismo y sumarle diversión al golpazo ya dado le agregó al video un tema de fondo que es viral en TikTok: Oh No, Oh No, Oh No No No de Dubskie.