Para Messi estos son los mejores técnicos con los que ha entrenado

'La Sexta' ha dado a conocer un nuevo adelanto de lo que será la entrevista que saldrá al aire el día de mañana en la que Jordi Évole entrevista a Messi sobre su pasado, presente y futuro.

Por: Xavier Mejía 26 de Diciembre 2020 · 18:18 hs

Solo faltan horas para que salga al aire la entrevista que realizó el periodista Jordi Évole a Messi, que saldrá mañana 27 de diciembre por la 'La Sexta', y es dentro de la ante sala a lo que será la entrevista que la 'La Sexta' sigue dando adelantos de lo que podremos ver.

Messi

En esta oportunidad han publicado un nuevo fragmento de la entrevista de Messi, esta vez con respecto a los técnicos con lo que ha tenido en el Barcelona, dónde se atrevió a bromear indicando la “mala suerte” que ha tenido de ser entrenado por figuras como Pep Guardiola y Luis Enrique a quienes considera como “Los mejores".

Al respecto dijo: "Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera. Por cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido y cómo había que atacar para ganar".

Además Messi agregó: "Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores" y que gracias a ellos al "Tenerlos tan seguido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos".

También se dejó ver otro aspecto de Messi, sobre fortuna que tiene por vivir como futbolista, y a la vez las contras que esto le genera:

Messi

"Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercado, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos. Hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que me gustaría pasar desapercibido".