Pep Guardiola rompió el silencio y aclara la salida de Sergio Agüero de M. City

A pesar que fue el mismísimo Sergio Agüeroquien informó a través de las redes sociales sobre su partida del club, aún no queda claro por qué el Kun Agüerotomó tan contundente decisión.

Sin embargo, este lunes el entrenador español Pep Guardiola se ofreció para aclarar la duda del porqué Sergio Agüero eligió dejar el Manchester City, equipo que lo considera como ídolo indiscutido.

“Cada temporada te deja muchas cicatrices y mucho aprendizaje a la vez. Pasa cada temporada con la relación con los jugadores y con muchas otras cosas. Todos los equipos que tienen éxito durante muchos años tienen que cambiar el equipo, si no es imposible. Porque el mensaje se cansa. El mensaje no es, no hagas lo mismo que los jugadores de antes. Y los jugadores entienden el mensaje de una forma distinta en la primera temporada y en la quinta”