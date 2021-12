Philippe Coutinho y su esposa Ainê hacen vibrar las redes sociales con su fotografía en bata

Philippe y Ainê Coutinho fueon fotografiados muy enamorados, luciendo una bata con una exclusiva vista en el día de su aniversario.

Por: Gigi Wolverg 29 de Diciembre 2021 · 12:37 hs

Las redes sociales se prestan para todo y Philippe Coutinho puede dar crédito de ello. Bastó que se mostrara por demás cariñoso con su esposa Ainê para que se desatara una ola de repercusiones.

A través de su cuenta de Instagram, Ainê se encargó de mostrar la dulce postal que se tomaron para celebrar su aniversario. En la imagen se la puede ver muy acaramelada junto al jugador, ambos luciendo una bata con vista directa a un paradisíaco paisaje.

Como era de esperarse, una jugada de estas características no pudo pasar desapercibida y más de uno salió a asegurar que se los ve por demás atractivos, capturando la esencia que los une.

"Y hoy cumplimos 9 años de matrimonio...9 años de mucho amor y aprendizaje... Me encanta crecer a tu lado, me encanta lo que construimos juntos ¡y me encanta nuestra historia! Te amo más Philippinho cada día. Feliz aniversario a nosotros", expresó Ainê en la postal que protagoniza junto al jugador.

Ya sea disfrutando de una piscina o en algún lujoso destino, la pareja sabe muy bien cómo mantener encendida la chispa y, de paso, dar de qué hablar.