Pilar Rubio muestra cómo lo entrena y se roba la atención de Sergio Ramos

La modelo hizo erizar al defensor del PSG y despertó suspiros entre sus miles y miles de seguidores.

Por: Redacción Pasión Fútbol 03 de Febrero 2022 · 14:35 hs

París le sienta muy bien a Pilar Rubio. La modelo sacó a relucir toda su belleza en redes sociales fruto de su arduo entrenamiento. Que le guste entrenar no significa que siempre tenga ganas de hacerlo.

"Hoy, ¿ganas de entrenar? Pocas, debido a varios motivos en los que no quiero profundizar. Pero me duele más el amor propio si no lo hago. Así que toca demostrarme que puedo conmigo misma. ¡Vamos!", escribió en su cuenta de Instagram y motivó a sus seguidores a hacer lo mismo.

Al mismo tiempo de la reflexión compartió una foto en la que demuestra cómo lo entrena e hizo erizar a Sergio Ramos el defensor emblema del Real Madrid durante los últimos 15 años que luego firmó contrato con el PSG y él y toda su familia debieron mudarse.

Foto: Instagram @pilarrubio

Sin embargo pese a los cambios estructurales que afectaron a la familia Pilar Rubio pudo salir adelante y generar nuevas rutinas que la hagan matener sana mental y fisicamente. De esta manera la modelo demostró que no puede vivir si realizar ejercicio físico.

Toda esta belleza es la que le permite a la influencer cosechar en Instagram miles de seguidores y comentarios positivos y seguir conquistando y haciendo erizar a Sergio Ramos cada día.