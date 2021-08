Pilar Rubio se gana la ovación del PSG y los madridistas no la perdonan

Pilar Rubio anda ganándose la ovación del PSG con su foto y los madridistas no le perdonan la traición.

Por: Gigi Wolverg 20 de Agosto 2021 · 16:34 hs

Pilar Rubio llegó a Francia para conquistar a todo el PSG de la mano de la incorporación de Sergio Ramos al conjunto parisino. Como no podía ser de otra manera, ya estuvo haciendo de las suyas en las redes sociales ¡ganándose la ovación de todos los que la vieron posar con su pijama del PSG! Y claro que ningún madridista se lo pudo perdonar.

Desde que Pilar Rubio llegó a París, su presencia se hizo notar. Y si bien ella siempre se las ingenia para llamar la atención, lo ha estado haciendo aún más desde que Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se sumó al plantel de las esposas de los jugadores.

Si bien no se cree que ande celosa, lo cierto es que Pilar Rubio busca tener cierto protagonismo que esté a la altura de las ovaciones que se ha estado ganando el mismísimo Sergio Ramos.

Por esa razón, se cree que planeó muy bien su jugada y, con un pijama del PSG, anda haciendo de las suyas ¡y ni siquiera Sergio Ramos le puede quitar los ojos de encima!

La publicación en cuestión no para de sumar likes, cifra que está superando altamente las expectativas de Pilar Rubio ¡y que no hacen más que potenciar todas las repercusiones que ha sabido ganarse! Los madridistas no le pueden perdonar la traición de haber cambiado tan rápidamente los colores, por más que haya sido por consecuencia de la salida de Sergio Ramos del Real Madrid.

De la manera que sea, basta con ver la foto para entender cómo es que se ha sabido ganar un lugar rápidamente entre los aficionados del PSG...¡Y Sergio Ramos anda contento por ello!